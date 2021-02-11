الإخوان يحرقون السودان

أعمال تخريب ونهب طالت منشآت عامة وخاصة، وشملت حرق مقار حكومية فى العديد من المدن السودانية، قابلتها السلطات بإعلان حالة الطوارئ فى عدة ولايات، واعتقال عشرات من عناصر «حزب المؤتمر الوطنى» المنحل، الجناح السياسى لإخوان السودان، الذى لم يتوقف منذ الإطاحة به عن محاولات استغلال الظروف الأمنية والاقتصادية لضرب استقرار البلاد.فى الخرطوم، أصدرت عدة لجان، شاركت فى الإطاحة بنظام عمر البشير، نداءات بمكبرات الصوت، لحماية المدينة من السقوط فى أيدى الإخوان، وفى أم درمان، قامت مجموعات بتشكيل دروع بشرية و... و... وقامت ولايات سنار ودارفور وشمال كردفان والقضارف وغيرها بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال وتعليق الدراسة، ووجهت أجهزتها الأمنية لأخذ الحيطة والحذر، وناشدت المواطنين الإبلاغ عن أماكن تجمعات عناصر النظام المنحل.تحركات عناصر الحزب المنحل جاءت بعد أن دعا الحزب، فى حسابه على «فيسبوك»، إلى الخروج إلى الشوارع لإسقاط «حكومة العملاء»، وطالب أعضاءه بقيادة «ثورة الشعب السودانى» ضد الظلم والوضع المعيشى المتردى و... و... ولعلك تعرف أن ذلك الحزب، الذى أطاح به السودانيون فى أبريل ٢٠١٩، بعد ٣٠ سنة قضاها فى الحكم، ترك إرثًا ثقيلًا من الدمار الاقتصادى، كما كان ملاذًا للإرهابيين، وتسبب فى إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذى تبعته عقوبات استمرت ٢٧ سنة، وتم تقدير خسائرها بحوالى ٣٠٠ مليار دولار.بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، أصدر مجلس السيادة الانتقالى فى السودان قرارًا بإلقاء القبض على قيادات الحزب المنحل، وفى بيان أصدرته لجنة تفكيك نظام عمر البشير، أمس الخميس، قالت إن لديها معلومات كافية عن نشاط أعضاء ذلك الحزب، وتنظيمهم أعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العُزّل.وأشار البيان إلى أن اللجنة طالبت حكام الولايات ورؤساء لجان التفكيك فيها باتخاذ إجراءات جنائية ضد مرتكبى تلك الأعمال بواسطة النيابة العامة، بموجب قانون التفكيك وقانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائى.نحن، باختصار، أمام إثبات جديد على أن الإخوانى الطيب هو الإخوانى الميت.. وكنا قد انتهينا، أمس، إلى أن تونس، لو لم تقم باستئصال الإخوان أو كنسهم، ستظل تعانى من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التى تزايدت حدتها مع تفشى فيروس «كورونا المستجد»، وستظل ضحية صراعات سياسية وخاضعة لسيطرة أجندة معادية لشعبها، أجندة تقدّم الولاء للجماعة أو التنظيم على الولاء للدولة، المشكوك فى وجوده أصلًا.. والشىء نفسه ينسحب على السودان.السودان الشقيق لا يزال يحاول التقاط أنفاسه، والإثنين الماضى، أعلن عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، عن تشكيل حكومته الجديدة، وأكد أنها ستركز على إعادة بناء الاقتصاد ومعالجة الضائقة المعيشية.وبعد ساعات من تعيينه، تعهد جبريل إبراهيم، وزير المالية الجديد، فى حسابه على «تويتر»، بالعمل على استقرار الاقتصاد وإنهاء ظاهرة صفوف «طوابير» الخبز والمحروقات، وتوفير الدواء المنقذ للحياة بسعر مقدور عليه، وأقر إبراهيم بصعوبة المهمة الموضوعة على عاتقه فى الوقت الحالى، لكنه قال إنه يعوِّل على الموارد الذاتية والعمل مع القطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وضع الاقتصاد فى مساره الصحيح.بالتوازى مع محاولات إعادة بناء الاقتصاد، قامت الحكومة السودانية، فى أكتوبر الماضى، بالتوقيع على اتفاق سلام مع عدد من الحركات المسلحة، سعيًا إلى وقف مسلسل الحروب الأهلية، التى عانى منها السودان على مدى ٦٠ عامًا، وحصدت أرواح نحو ٤٠٠ ألف شخص فى جنوب السودان، التى انفصلت سنة ٢٠١١، إضافة إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، التى لا تزال تشهد نزاعات قبلية راح ضحيتها أكثر من ٣٠٠ خلال الشهرين الماضيين.محاولات التقاط الأنفاس، وإعادة بناء الاقتصاد، والسعى إلى وقف مسلسل الحروب الأهلية، لم توقف محاولات الإخوان لحرق السودان بما عليه ومَن عليه، وأمس الخميس، نقل موقع «سكاى نيوز عربية» عن مصدر مطلع أن السلطات السودانية رصدت اجتماعات مكثفة لعناصر إخوانية من الكوادر الوسيطة، فى عدد من أحياء العاصمة، تهدف إلى ضرب استقرار البلاد.المصدر المطلع قال إن التقاعس عن اعتقال عناصر فاعلة فى التنظيمات، التى كانت تتبع حزب المؤتمر الوطنى، هو الذى أدى إلى الوضع الأمنى الذى تشهده البلاد حاليًا، كما أشار إلى وجود تحركات كبيرة يقوم بها الإخوان فى الداخل والخارج، لتأزيم الأوضاع الاقتصادية، وبالتالى تأجيج الشارع وإعداد المسرح لعودتهم من جديد. لا جديد إذن فى رد فعل الإخوان على عزلهم، أو كنسهم، لكن ما قد يكون جديدًا وغريبًا أو مريبًا، هو تأكيد ذلك المصدر على أن التنظيم الإرهابى يعتمد فى تنفيذ مخططاته التخريبية على مجموعة كبيرة من عناصره، التى تتولى مناصب قيادية وتنفيذية وإدارية فى الكثير من مؤسسات وهيئات الدولة السودانية الخدمية والتنفيذية الحساسة!.