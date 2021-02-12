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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 12-2-2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:27 ص
سعر الدرهم الإماراتي
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى محركات الإنترنت وعلى موقع "جوجل" عن سعر الدرهم الإماراتي من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، وشهد الدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظ في بداية التعاملات اليومية.

لذلك يعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 12-2-2021 في البنوك المصرية وتشمل البنوك التالية: (البنك المركزي المصري - بنك مصر - البنك الأهلي المصري - بنك الاستثمار العربي - مصرف أبو ظبي الإسلامي - بنك الإسكندرية).

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 12-2-2021 في البنوك المصرية


1 - شهدت أسعار الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 4.27 جنيه.

2 - وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.22 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 4.27 جنيه.

3 - وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.22 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 4.27 جنيه.

4 - وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإستثمار العربي، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.20 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 4.27 جنيه.

5 - وشهدت أسعار الدرهم الإماراتي في بنك عودة استقرارًا في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 4.28 جنيه.

6 - وبلغت أسعار الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، استقرارًا في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 4.27 جنيه.

7 - وسجلت أسعار الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية، استقرارًا ملحوظ في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.22 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره نحو 4.27 جنيه.

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