عبدالرحيم طايع يكتب:تجربتى مع فقدان الجنين

لم أكن مررت من قبل بمسألة فقدان الجنين، ما يسمونه بالسقوط أى نزول الجنين قبل تمامه، غير أننى حين مررت بها كنت متماسكًا وصابرًا كمن مر بها من قبل، زوجتى كانت بطلة أيضًا بالرغم من آلامها الجسدية ومعاناتها النفسية.نعلم أنا وهى أنها ربما كانت فرصتنا الأخيرة للإنجاب، ليس لأننى لا أحبذ الأطفال ولا لأنها كبرت فى السن إلى درجة اليأس، وإنما لأننا منظَّمان ومحتاطان، وإن سهونا أحيانًا، وبمرور الوقت يزداد يقيننا بأن الحالة الاقتصادية العامة تتعقد، وأن طفلتينا الجميلتين تحتاجان إلى اهتمام بالغ قد لا يكون مناسبًا معه أن نضيف إليهما طفلًا جديدًا.كما أننا نؤمن بالكيان الأسرى الصغير، ولسنا شغوفين بنوع معين، أعنى لا نتعمد تكرار الإنجاب للحصول على الذكور بعد أن ملكنا الإناث، فإن حدث حمل صدفة وبشرونا بالذكر فرحنا لأن الأقدار شاءت أن نتنوع، وإن حدث وبشرونا بالأنثى فرحنا لأن مثلث الأنوثة لدينا اكتمل بأضلاع متساوية.. هكذا بلا هوس بالذكور على طريقة العوام الذين يتمنونهم، ويطلبونهم من الله، وربما تسببوا فى خراب بيوتهم أو هدم استقرارهم المعيشى من أجل تحقيق الأمانى والمطالب.فالرجل قد تتعدد زوجاته لهذا السبب وحده، وهذا مشهور، والمرأة المهووسة بالطفل الذكر قد تحدث بينها وبين زوجها جفوة كبرى بعد الأنثى الثالثة أو الرابعة، وهذا أقل شهرة، فماؤه هو الذى يحدد النوع مطلقًا، لكن المرأة التى تجافى العلم قد تجهل أن زوجها يحمل الكروموسومين «y» المسئول عن الحمل بالذكر و«x» المسئول عن الحمل بالأنثى، غير أن كروموسومه الأنثوى أسبق فى تلقيح بويضتها من الذكرى، وليس مستبعدًا أن يسبقه الآخر بإحدى المرات.كانت التجربة الشخصية قاسية حقًا، المفاجأة مرعبة، والتكاليف المادية والمعنوية كبيرة، والحالة الصحية للزوجة تتطلب متابعة دقيقة، جسدية ونفسية، ومحزن أن يتغافل الناس «الأزواج والأهالى بالذات» عن الشق النفسى للمرأة بعد فقدانها جنينها، مركزين على الجسدى وحده. فبنفس قدر احتياجها إلى الأدوية لمعالجة المضاعفات الجسدية، تحتاج إلى احتواء عظيم لتعويض شعورها الحميم بما كان لصيقًا بأحشائها وسقط. فقدان الإنسان لما هو منه موجع ومؤثر مهما يكن شيئًا هلاميًا لم يعمق بعد فى مكانه، ودائمًا أنا أستغرب الذين يعيبون الحزن على البشر الذين يفقدون جنينًا أو شخصًا طاعنًا فى السن، كأنهم يرون الجنين بلا قيمة لأنه فى طوره الأول غير الواضح فمن ثم ليس الحزن عليه بمنطقى، ويرون الهَرِم شخصًا شبع من الدنيا وشبعت منه فلا داعى للحزن عليه، والواقع أن نظرة هؤلاء مقصورة للموت والحياة؛ فالبشر يبكون فقدان الأمل حين يبكون فقدان الجنين ويبكون غياب ذكرياتهم الغالية حين يبكون غياب أحبتهم العواجيز، والمعنى هم يبكون الإحساس الدافئ الذى كان موجودًا بوجود من رحلوا عنهم مهما يكن الراحلون صغارًا أو كبارًا. تجاوزت أحزانى بكتمانها فى نفسى وتفرغت لرعاية زوجتى، وحرصت على ألا تشعر الطفلتان بالواقع الجديد المؤسف، ولا ريب أنى قصرت مع ذلك؛ فلدى عملى الإبداعى الصعب الذى يقتضى تفرغًا كاملًا وصفاء ذهن، وقد تكون الميزة الوحيدة أننى كنت منتبهًا إلى تقصيرى هذا نفسه، وأحاول أن أحجمه فلا أجعله يتسع مبتلعًا شيئًا طيبًا كثيرًا يجب علىّ قوله وعمله، لم أعوِّل على أحد من المعارف ولا الأصدقاء للأمانة، فانشغالاتهم مفهومة ومواساتهم الرقيقة تكفى.ليست الحادثة التى أذكرها الآن ببعيدة، بل وليدة أيام مضت، وما زلت فى أصداء نيرانها ولهبها، إلا أننى أسير فى المسار الأفضل، وأصير إلى الوضع الأحسن بلطف الله وعونه، ولا يفوتنى ها هنا أن أقول إن الإيمان بالقدر منقذ فى مثل هذه الوقائع الفظيعة؛ فبقدر ما يمكن أن يبحث المرء عن أسباب لما جرى ليتجنبها بعد ذلك، بقدر ما يتحتم عليه أن يوجه نفسه إلى خانة الرضا بما كتبته السماء له، ففى ذلك بعض الراحة وقلة العناء.على الأطباء والعلماء وأساتذة الاجتماع أن يرصدوا معدلات فقدان الأجنة ببلادنا؛ فإن وجدوها عادية أخبروا الخلق بالأمر ونصحوهم بالثبات على عاداتهم، وإن وجدوها عالية فتشوا عن العِلَل وكشفوها، بأساليب الوقاية منها، حماية للمستقبل، وعلى من فقدوا أجنتهم، مثلى، أن يغالبوا أساهم ويتخطوه، واثقين بطاقاتهم الخلَّاقة.