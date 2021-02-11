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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضمن قرى «حياة كريمة».. وفد «التخطيط» يتفقد كفر المغربي بالمنيا

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:55 م
حياة كريمة
حياة كريمة
أميرة ممدوح
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قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية بزيارة قرية كفر المغربي بمحافظة المنيا، وذلك في إطار جولة الوفد الميدانية للمحافظة والتي تستمر لليوم الثاني على التوالي بهدف التأكد من معدلات الإنجاز وعدم وجود معوقات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى التأكد من جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة، وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، والتعرف على رؤية المواطنين بشأن أي مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية.

وأشار الدكتور جميل حلمي إلى أن قرية كفر المغربي بمركز العدوة التي يبلغ عدد سكانها 7.7 ألف نسمة؛ يبلغ عدد التدخلات بها 18 تدخل، تشمل رصف طرق لـ 3330 متر، وإحلال وتجديد كوبري، بالإضافة إلى تركيب أسقف 73 منزل، وتركيب 171 وصلة مياه 171، فضلًا عن مد شبكات مياه شرب، وإنشاء مركز شباب، وتركيب أعمدة إنارة تبلغ 615 عمود.

ولفت الدكتور جميل حلمي إلى أن تكلفة المشروعات المنتهية تصل إلى 31.5 مليون جنيه، ومستهدف خدمة القرية بالصرف الصحي، بتكلفة كلية لكل المشروعات تصل إلى 63 مليون جنيه.

وشملت زيارات وفد الوزارة اليوم زيارة قرية أولاد الشيخ والتي تبلغ استثمارات المشروعات المنتهية بها نحو 54.1 مليون جنيه.

وكان وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قام أمس بزيارة قرى الشيخ عبادة، وجزيرة شيبا، والأمل بمحافظة المنيا، حيث تبلغ عدد التدخلات بقرية الشيخ عبادة 16 تدخل، وتبلغ تكلفة المشروعات المنتهية بالقرية نحو 28 مليون جنيه، ومستهدف خدمة القرية بالصرف الصحي، بتكلفة كلية لكل المشروعات تصل إلى نحو 80 مليون جنيه، كما تبلغ عدد التدخلات بقرية جزيرة شيبا 15 تدخل بتكلفة كلية نحو 77 مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه نتج عن التدخلات التي تم الانتهاء منها بمحافظة المنيا مشروعين صرف صحي، و3 مدارس تتضمن 53 فصل دراسي، وعدد 1112 عمود إنارة، و8.7 كم شبكات مياه، بالإضافة إلى رصف طرق بلغت 4.6 كم، و2 مركز شباب، وعدد 4 وحدة صحية، ورفع كفاءة 333 منزل، فضلًا عن محو أمية 53 شخص، والوصول إلى عدد 2964 مستفيد من قروض المشروعات الصغيرة، وأشار الدكتور جميل حلمي إلى أنه من المستهدف تحسن مؤشر جودة الحياة (معدل إتاحة الخدمات الأساسية في هذه القرى) في المتوسط بمعدل 26 نقطة مئوية.

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