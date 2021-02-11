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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسى يؤكد لـ"أبومازن" ثبات الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:56 م
السيسى
السيسى
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الخميس، بالرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في إطار التنسيق المستمر في هذا الصدد بين البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس ثبات الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، والاستمرار فى الجهود الدءوبة بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين والشركاء الدوليين لبلورة رؤية واضحة خلال الفترة المقبلة، سعياً لدفع جهود عملية السلام من أجل حل القضية الفلسطينية، وفق القرارات والمرجعيات الدولية.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره جهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي وما يتسم به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

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