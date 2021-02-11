477160 إجمالى إصابات كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 471 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 477160 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 10456 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5015968 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8440، كما تم تسجيل 574 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 457325.