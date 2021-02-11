رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:49 م
كمال الطويل
كمال الطويل
طباعة
مر النشيد الوطني المصري بالعديد من المراحل، خاصة بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، وتم اختيار نشيد الحرية، من كلمات كامل الشناوي وألحان محمد عبدالوهاب.

في 1958 بعد عامين من العدوان الثلاثي على مصر، تم التفكير في تعديل السلام الوطني وأجريت مسابقة تقدم لها نحو 170 متسابق اختيار السلام الوطني الجديد، وتم اختيار نشيد والله زمان يا سلاحي للملحن كمال الطويل.

عقب سنوات من نصر أكتوبر طلب الرئيس الراحل محمد أنور السادات من الملحن محمد عبدالوهاب، أن يعرض عليه عددًا من الأناشيد الوطنية حتى وقع الاختيار على نشيد "بلادي بلادي" بعد إجراء التعديلات المناسبة في الكلمات والموسيقى، فقد كان السادات معجب بكفاح مصطفي كامل، بالنشيد كتبه الشيخ يونس القاضي متأثرًا بكلمات مصطفي كامل، ولحنه الشيخ سيد درويش، ليعيد عبدالوهاب توزيع اللحن، ويعزف السلام

إلا أن كمال الطويل في أحد الحوارات التلفزيونية قد روي كواليس ما حدث في الواقعتين وقال أن السلام الوطني الحالي "بلادي بلادي" لم يعد توزيعه الموسيقار محمد عبدالوهاب.

وقال كمال الطويل خلال اللقاء التلفزيوني:"حينما لحنت أغنية والله زمان يا سلاحي بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، لم يكن في مخيلتي من الاساس ان الأغنية يمكن أن تتحول إلى النشيد الوطني ولم يكن ذلك هدفي من الاساس، وإنما هي تعبير عن مشاعر الحب والعرفان، فحين حدث العدوان الثلاثي كان الشباب يحارب على الجبهة في بورسعيد ومدن القناة وانا لم اكن اجيد القتال وشعرت أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن أفعله هو الموسيقى والغناء فقمت بالاتصال بالشاعر الكبير "جبرتي ثورة يوليو" صلاح جاهين وقلت له إنه لا بدّ من أن نفعل شئ وطلب مني الذهاب إليه وبعدما ذهبت للمنزل وجدتني اسمع والله زمان يا سلاحي اشتقت لك في كفاحي، ولم اتمالك مشاعري ولحنتها خلال يومين، بعد ذلك كان هناك مسابقة للسلام الوطني دخل فيها 67 متسابق، وبعد فترة وجدت الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل يتصل بي ويخبرني أن اللحن أصبح السلام الوطني للدولة".

في ذات الحوار اتهم كمال الطويل الموسيقار محمد عبدالوهاب بأنه اخطأ في واقعة لم يتحدث عنها الكثيرون وأنه لم يعيد توزيع النشيد الوطني الحالي وقال الطويل:"محمد عبدالوهاب هو أستاذ الأجيال وله فضل لا ينكر ولا ينسي، وكان يتمنى أن يكون شعار الدولة ونشيدها الوطني من تأليفه، واللحن الأصلي كان من تأليف سيد درويش، ولم يوزع محمد عبدالوهاب لحن اغنية من اغانية منذ بدايته الفنية وحتى وفاته ونسب إلى نفسه توزيع النشيد الوطني"بلادي بلادي"، والحقيقة أن من قام بتوزيع اللحن هو موسيقار مصري اسمه مختار السيد وفيما يبدو أنه خجل من أن يخبر الرئيس السادات بتلك الحقيقة خاصة أن السادات هو مَن عهد إلى عبدالوهاب تنفيذ ذلك العمل".

موضوعات متعلقة

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم لكرة القدم

الشناوي يفوز بجائزة «رجل المباراة» في لقاء بالميراس

بعد شفائها من كورونا.. ثاني معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ117

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

«تنمية» تعلن فتح باب استقبال الأعمال المقدمة من مؤلفيها

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

«قصة صورة» تجمع توفيق الحكيم ونور الشريف في «عصفور الشرق»