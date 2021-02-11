كمبوديا تعلق التدريبات العسكرية السنوية مع الصين

قررت حكومة كمبوديا، تعليق مناوراتها العسكرية التي تستغرق أسبوعين مع الصين الشهر المقبل، متعللة بالحاجة إلى خفض الإنفاق وسط تفشي جائحة كورونا، على الرغم من مزاعم المعارضة بأن الحكومة قامت بذلك لتجنب إغضاب الإدارة الأمريكية الجديدة.وفي حديثه إلى إذاعة "آسيا الحرة"، قال وزير الدفاع الكمبودي تي بان إن تمرين "التنين الذهبي" السنوي الرابع سيتم إلغاؤه العام الجاري بسبب الفيضانات الغزيرة التي ضربت البلاد في عام 2020 التي دمرت البنية التحتية والإمدادات الغذائية في البلاد، في الوقت الذي تواجه فيه معركة مستمرة مع كوفيد-19، والعديد من المشكلات الأخرى التي لا تزال الحكومة بحاجة إلى حلها.وقال باحث التنمية الاجتماعية سينج ساري، إن قرار كمبوديا بتعليق تمرين التنين الذهبي مبالغ فيه، لأن التدريبات جزء من تعزيز قدرات الجيش.وفي المقابل رأى إنج تشاي إيانج نائب رئيس حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض، أن تعليق التدريبات هذا العام جاء بسبب السياسة الخارجية، لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تولى منصبه للتو، وأن كمبوديا بحاجة إلى الظهور بمظهر أكثر حيادية، قبل أن يصبح نهج السياسة الخارجية لواشنطن أكثر وضوحًا.يشار إلى أن التدريبات المشتركة، التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 13 إلى 27 مارس، تشهد مشاركة حوالي 3000 جندي كمبودي وصيني في تدريبات بالذخيرة الحية، بما يشمل التدريب على استخدام الدبابات والعربات المدرعة ومعدات إزالة الألغام، وذلك في مدرسة اللواء 70 للتدريب العسكري في كمبوت.وكانت العلاقات بين الصين وكمبوديا قد تعززت في السنوات الأخيرة وسط الانتقادات الغربية المتزايدة لسجل حقوق الإنسان في كمبوديا.وتعهدت الصين بتقديم مليون جرعة من لقاح سينوفارم لكمبوديا، بعدما شهدت الأخيرة 476 حالة إصابة بكوفيد-19 منذ يناير 2020 ولم تحدث أي وفيات.