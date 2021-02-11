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أيام زمان

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:48 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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الفنان يوسف شعبان واحد من نجوم الزمن الجميل، له العشرات من الأعمال الهامة سواء على شاشة السينما أو التلفزيون، وهو من النجوم الذين أبعدوا حياتهم الخاصة عن الأضواء إلا أنه لم يستطع ذلك طيلة الوقت، خاصة أن أحد زيجاته كانت من أحد أميرات أسرة محمد على.

الفنان يوسف شعبان من مواليد القاهرة عام 1931، والده كان مصمم إعلانات شهير، وكانت بداية محاولاته دخول عالم الفن من خلال دخول كلية الفنون الجميلة، وهو ما رفضته عائلته التي طالبته بدخول كلية الشرطة أو الحربية، وحاول التملص من قرارات الأسرة، إلا أنه لم يستطع ذلك ودخل كلية الحقوق استجابة لضغوط الأسرة، وفي الكلية التحق بفريق التمثيل، وقرر بعدها دخول المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني من خلال فيلم في بيتنا رجل.

وكان في حياته الخاصة أكثر من قصة حب وزواج، من بينهم الأميرة نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية ابنة الملك فؤاد، شقيقة الملك فاروق، وهي زوجة شاه إيران محمد رضا بهلوي، ثم تزوجت من الأمير إسماعيل شيرين أبن عم الملك فؤاد وحفيد محمد على.

كانت البداية حينما ذهبت الأميرة نادية إلى حفلة عيد ميلاد إحدى صديقاتها، وكان الفنان يوسف شعبان أحد ضيوف الحفل، فالتقيا وتعارفا ونشأت بينهما صداقة لم تستمر طويلًا حتى تحولت لقصة حب بين الطرفين، واتفقا على الزواج، وهو ما رفضته الأسرة في بداية الأمر نظرًا للاختلاف الكبير فيما بينهما، إلا أن الأميرة قد أصرت على إتمام الزواج فذهب إلى والدها بالأسكندرية ليطلب يدها وبالفعل تم الأمر.

تزوج الفنان يوسف شعبان من الأميرة نادية إسماعيل شيرين في العام 1971، إلا أن الزواج لم يستمر كثيرًا لأسباب مختلفة، فرغم إتمام الزواج ظلت الأسرة تضغط عليها لرؤيتهم صعوبة الحياة بين فنان وحفيدة أسرة ملكية، كذلك فإن الأميرة لم تستطع تحمل حياة الفنان، فحدث الانفصال بعدما حملت الأميرة بطفلة ولدتها بعدما انفصلت عنه.

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