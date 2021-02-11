مسؤول في «فتح» يزور مروان البرغوثي بمحبسه لبحث ملف الانتخابات

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أنه زار اليوم الخميس القيادي البارز في الحركة مروان البرغوثي داخل سجنه الإسرائيلي لبحث ملف الانتخابات الفلسطينية.وقال الشيخ في بيان صحفي إن لقاءه مع البرغوثي تناول المستجدات السياسية الدولية والإقليمية ومخرجات الحوار الوطني الفلسطيني والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.وذكر الشيخ أنه جرى "دراسة معمقة وشاملة للوضع الفلسطيني، وأكد البرغوثي على ترحيبه بالقرار التاريخي بإجراء الانتخابات، ونجاح الحوار الوطني في القاهرة".وبحسب البيان، فإن البرغوثي دعا إلى أوسع مشاركة في الانتخابات الفلسطينية "باعتبارها خطوة هامة وجوهرية على طريق إنهاء الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها قانون الانتصار".وأكد البرغوثي أن الانتخابات "تمثل حجر الزاوية في إعادة بناء وتطوير النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي تعددي".كما أكد على "أهمية التلاحم الوطني والفتحاوي في هذه المعركة الديمقراطية، وضرورة إنجاز قائمة واحدة موحدة للحركة بعيدا عن الإقصاء أو التهميش، ويتم اختيارها وفق معايير وأسس تكفل أوسع تمثيل لكافة القطاعات".ويشغل البرغوثي منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح ويعد أبرز قادتها وهو معتقل لدى إسرائيل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، وصرح مسؤولون في فتح مؤخرا بأن البرغوثي يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة لينافس في ذلك الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس الذي لم يعلن قرارا رسميا بالترشح حتى الآن.وأصدر عباس منتصف الشهر الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.