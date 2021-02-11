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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخرطوم: منطقة الفشقة سودانية خالصة ولا علاقة لإثيوبيا بها

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:40 م
الفريق الركن ياسر
الفريق الركن ياسر العطا
محمد عمر
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شدد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق الركن ياسر العطا، الخميس، على أن منطقة الفشقة التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا، هي سودانية خالصة وأن القوات المسلحة لن تفرط فيها وستظل عينا ساهرة لحماية حدود السودان وصون ترابه.

وقال العطا لدى مخاطبته اليوم أفراد من القوات المسلحة بمنطقة جبل أبو طيور بالفشقة الصغرى شرقى البلاد، التي كانت تحتلها اثيوبيا، إن الأراضى السودانية التى بسطت يدها عليها بعد عشرات السنين، ستسلم للأجيال القادمة لتحمل المسؤولية فى المحافظة على الأرض والعرض.

وأوضح العطا أنها أراضي تابعة للسودان من قبل عهد السلطنة الزرقاء، وأن ترسيم الحدود فى العام 1902، مشيرا الى أن وضع نقاط على الحدود بدأ من منطقة خور الرويان وحتى الليمي لتمتد شمالا إلى حدود السودان مع أرتيريا وجنوبا لتشمل حدود أثيوبيا مع كينيا.

وقال عضو المجلس السيادي ان منظمة الوحدة الأفريقية أخذت جميع المستندات والوثائق واعتمدتها لتصبح بذلك هى الحدود المعتمدة بين الدول الأفريقية، مشيرا أنه تم تشكيل لجنة شعبية لإسناد القوات المسلحة وتعمير الفشقتين الصغرى والكبرى.

وأكد العطا عزم الحكومة على بناء الطرق والجسور وتشييد المدارس والمراكز الصحية فى جميع القرى على الحدود.

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