الشناوي يفوز بجائزة «رجل المباراة» في لقاء بالميراس

فاز محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، بجائزة رجل المباراة في مواجهة بالميراس البرازيلي، التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.ونجح الشناوي في قيادة الفريق للفوز على بالميراس بركلات الترجيح والتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن تألق خلال المباراة وتصدى لأكثر من ركلة ترجيح حاسمة.وعقب نهاية المباراة أعلنت اللجنة المنظمة عن فوز الشناوي بجائزة رجل المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء.ونجح الأهلي في الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية ليعادل إنجازه السابق الذي حققه عام 2006 عندما حصل على المركز الثالث.