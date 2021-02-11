إحالة عصابة سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة لـ«الجنايات»

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، بإحالة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب "الخطف"، إلى محكمة الجنايات.كانت البداية بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها، قيام عاطليّن بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "توك توك".عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما "ملك والده" والمستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة.وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.واعترفا بارتكابهما 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية " صاحب محل.وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.