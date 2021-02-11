بريطانيا تدين استهداف الحوثيين مطار أبها السعودي

أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن إدانته للهجوم الأخير الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية، على مطار أبها السعودي، مطالبا بوقف مثل تلك الهجمات، ومؤكدا دعم بلاده لأمن المملكة.وقال راب، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، اليوم الخميس "ندين هجوم الحوثيين الأخير على السعودية الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها.. يجب على الحوثيين إنهاء هذه الهجمات الشنيعة".وأضاف أن "المملكة المتحدة ثابتة في دعمها الثابت لأمن الأراضي السعودية".من جهتها، أعلنت ميليشيا الحوثي اليوم، تنفيذ هجوم بطائرات مُسيرة مفخخة على "مرابض طائرات حربية" في مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية، وإصابتها بدقة.