5 أرقام قياسية حققها الأهلي بعد برونزية المونديال

حصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر عقب فوزه 3 - 2 بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي اليوم الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.





وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لنادي القرن في أفريقيا وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي، على حساب بطل قارة أمريكا الجنوبية.





وبذلك، عادل الأهلي إنجازه التاريخي عندما حصل على المركز ذاته في نسخة البطولة التي أقيمت باليابان عام 2006.



