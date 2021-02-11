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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: تدمير صاروخ بالستى أطلقه الحوثيون باتجاه «خميس مشيط»

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:09 م
صاروخ باليستي
صاروخ باليستي
وكالات
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نقلت وسائل إعلام رسمية سعودية عن التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن قوله اليوم الخميس، إنه اعترض ودمر صاروخا بالستيا أطلقته حركة الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف في وقت سابق الخميس إن التحالف أحبط هجوما بطائرة مسيرة ملغومة أطلقتها الحركة المتحالفة مع إيران باتجاه نفس المدينة.

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