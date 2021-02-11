السعودية: تدمير صاروخ بالستى أطلقه الحوثيون باتجاه «خميس مشيط»

نقلت وسائل إعلام رسمية سعودية عن التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن قوله اليوم الخميس، إنه اعترض ودمر صاروخا بالستيا أطلقته حركة الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.وقال المتحدث باسم التحالف في وقت سابق الخميس إن التحالف أحبط هجوما بطائرة مسيرة ملغومة أطلقتها الحركة المتحالفة مع إيران باتجاه نفس المدينة.