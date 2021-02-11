انخفاض جراحات الأورام بمقدار الثلث بسبب كورونا

كشف تقرير نشره «ديلي ميل» البريطاني أن عشرات الآلاف لم يتلقوا علاج السرطان، بالإضافة إلى انخفاض الجراحة لإزالة الأورام بمقدار الثلث خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا.ووفقًا للتقرير تراجعت الجراحة لإزالة الأورام بمقدار الثلث خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا من أبريل إلى أغسطس، حيث انخفض عدد المرضى الذين خضعوا لجراحة السرطان بنحو 21700 مريض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.كما ذكر التقرير انخفاض عدد المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان من أبريل إلى سبتمبر بنسبة 25٪.وبلغ عدد المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في الفترة من أبريل إلى سبتمبر من العام الماضي 35592 مريضا، بانخفاض ربع واحد مقارنة بمستويات 2019وقال رئيس منظمة الصحة البريطانية، إن المزيد من التأخير في جراحة السرطان في الأسابيع الأخيرة كان سببًا رئيسيًا للقلق.وحذر خبراء الصحة العالمية، من أن مرضى السرطان يواجهون أضرارًا جانبية لـ Covid-19، مما يعرض عشرات الآلاف من الأرواح للخطر.وتظهر الأبحاث أن كل تأخير لمدة أربعة أسابيع في علاج السرطان يزيد من خطر الوفاة بنحو 10 %.