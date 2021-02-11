إصابة شخص بكسور وجروح في مشاجرة بكوم أمبو

أصيب شخص بكسور، مساء الخميس، في مشاجرة وقعت بقرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.تلقى مركز شرطة كوم أمبو، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة ما أسفر عنها إصابة ''خالد.م.أ''، 49 عامًا، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصاب إلى مستشفي كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم.تبين بالكشف الطبي إصابته بكسر في الزراعين وجروح بالجسم والرأس، وجاري تقديم الإسعافات الأولية اللازمه له داخل المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.