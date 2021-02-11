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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين وأمريكا تبحثان الملف النووي الإيراني

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:15 م
وزارة الخارجية الصينية
وزارة الخارجية الصينية
وكالات
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تحدث نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاوشو مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي عبر الهاتف، أمس الأربعاء، بناء على طلب الأخير، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول الملف النووي الإيراني بصورة معمقة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن الصين، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، وقعت على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، ولكن الولايات المتحدة انسحبت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق في منتصف عام 2018، وفرضت عقوبات قاسية على إيران.

ومع تولي الرئيس جو بايدن سدة الحكم، طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران بالعودة للالتزام بالاتفاق النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن، غير أن المرشد الإيراني علي خامنئي أكد مجددا أن بلاده لن تعود لالتزاماتها النووية إلا بعد رفع الولايات المتحدة للعقوبات التي تفرضها على طهران.

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