محافظ بورسعيد يوجه بسرعة حل مشكلات أهالي سهل الطينة

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته إلى الأجهزة التنفيذية والمعنية بسرعة التعامل مع متطلبات أهالي منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الغضبان مع عدد من أهالي سهل الطينة بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد.وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق مع هيئة التنمية الزراعية لتأجيل سداد أقساط الأراضي وإلغاء الفوائد مع البدء في إنشاء محطة الميكنة الزراعية، مضيفًا أن هناك تعاونا بين المحافظة وأجهزة الري والتنمية الزراعية للتعامل مع أي شكوى للمواطنين.وشدد المحافظ على أن منطقة سهل الطينة شهدت تحولًا وتنمية بشكل كبير فى الخدمات التنموية، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالخدمات الأساسية المقدمة فى هذه المناطق وحل أى مشكلات تشهدها هذه المناطق، مشيرًا إلى أنه خلال عام سيتم استقرار وصول الكهرباء والمياه إلى قري سهل الطينة، مع تقديم كافة الدعم لمزارعي الاستزراع النباتي.