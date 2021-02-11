مباحثات سعودية يونانية في أثينا بشأن الأحداث الإقليمية والدولية

استقبل رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأثينا اليوم، فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودية.وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".حضر المباحثات سفير المملكة لدى اليونان سعد العمار، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.