«مستقبل وطن» يشيد بجهود رئيس كفر شكر في حل المشكلات

أعلن حزب مستقبل وطن بكفر شكر، برئاسة خالد جرامون، أمين عام الحزب، كامل دعمه وشكره للواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر لما تشهده المدينة من أعمال تطوير وتجميل وحل مشكلات متراكمة منذ 20 عامًا، فضلًا عن تطبيق القانون على الجميع دون وساطة أو محسوبية وفرض هيبة الدولة والعمل على راحة وخدمة المواطنين.وقال جرامون إن حزب مستقبل دائمًا ما يقف بجانب القيادة السياسية والأجهزة التنفيذية لتقدم كامل الدعم والمعونة لهم بهدف حل مشكلات المواطنين واستكمال الخدمات والمرافق والارتقاء بمستوى الأوضاع المعيشية للمواطنين فى شتى المجالات داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية.أوضح أمين حزب مستقبل وطن بكفر شكر أن المدينة تشهد طفرة حقيقة وغير مسبوقة فى الخدمات والمرافق وأعمال التطوير والتجميل التى تتم الآن، بجهود رئيس المركز والمدينة والفريق المعاون له بدأ من أعمال تطوير مدخل المدينة من ناحية طريق بنها المنصورة شارع عبدالمنعم رياض، مرورًا بشارع العاشر من رمضان وشارع جنابية كفر منصور حتى طريق طراد النيل ومركز شرطة كفر شكر.ولفت إلى حل مشكلة عمارات الإسكان التى تتراكم أسفلها المياه منذ 20 عامًا، وكانت تهدد حياة أهالينا المواطنين، ويتم الآن، تطويرها وتجميلها لراحة وخدمة المواطنين، فضلًا عن إنشاء حديقتين الورد والسمكية ليكونوا متنفس مجانى للمواطنين وأيضًا تطوير وتجميل كورنيش النيل وإنشاء ممشى لتنزه وإسعاد المواطنين وسط الطبيعة الخلابة على ضفاف نهر النيل.