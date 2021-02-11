محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب المحافظ واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد.وتفقد محافظ كفر الشيخ مواقع تطوير المنطقة المحيطة بكنيسة العذراء بسخا، ومسار العائلة المقدسة، وتابع أعمال التشجير ووضع بلاط الانترلوك وإقامة بوابات والانتهاء من تأهيل المنطقة السكنية حول الكنيسة دون تكلفة على الأهالي وإقامة مسارات للزائرين والسياح والمترددين على الكنيسة، وإعادة رفع كفاءة الكهرباء بالمنطقة وإعادة رصف الطرق المؤدية للمنطقة.أكد اللواء جمال نور الدين أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمسار العائلة المقدسة، فتمت إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا منطقة أثرية وسياحية مهمة.أضاف محافظ كفر الشيخ أن زيارة الوفود من كافة المحافظات المصرية أو من الدول مستقبلًا لن تقتصر على زيارة الكنيسة وما تحتويه من قطع أثرية ومزار ديني، ومسار العائلة المقدسة، بل ستشمل الزيارة متحف كفر الشيخ القومي الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية لأهالي المحافظة بعد انتظار طال 20 عامًا.