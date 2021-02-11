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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفتيش منزل وزير المالية النمساوي لتورطه في قضية فساد

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال ممثلو الادعاء في فيينا، إن وزير المالية النمساوي جرنوت بلومل يخضع حاليا للتحقيق كمشتبه به في قضية فساد تتعلق بشركة للمقامرة.

وأكد الوزير المحافظ أن منزله تعرض للتفتيش إلا أنه نفى أن يكون حزب الشعب المحافظ الذي يتزعمه تلقى تبرعات من شركة نوفوماتيك النمساوية الكبيرة التي تصدر تكنولوجيا ألعاب القمار وتدير كازينوهات.

وقال مكتب النيابة العامة النمساوية للفساد إنه يشتبه في أن مدير أعمال قمار قدم تبرعات لحزب سياسي ليحصل على مساعدة من المسؤولون الحكوميين لشركته في قضية ضريبية أجنبية.

وقال بلومل في بيان له "سأفعل كل شيء لتوضيح هذا الأمر بسرعة ولدحض الادعاءات الكاذبة ".

وقال هارالد نيومان، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة نوفوماتيك العام الماضي، من خلال محاميه إنه "لم يعد أو يعرض أو يشر إلى تبرع محتمل" إلى حزب الشعب فيما يتعلق بهذه القضية.

وطالبت أحزاب المعارضة باستقالة بلومل المعروف بأنه الذراع اليمنى للمستشار زباستيان كورتس.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي يان كرايينر "في أي بلد متحضر، سيتخلى وزير المالية عن منصبه".

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