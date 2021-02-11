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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يكلف بمتابعة واقعة وفاة عامل بأحد المصانع

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:17 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واقعة وفاة عامل أثناء قيامه بعمله بأحد المصانع بمنطقة بياض العرب، حيث كلف المحافظ "فور العلم بالواقعة" مدير عام القوى العاملة ببحثها، وإعداد تقرير مفصل واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق العامل وحصول أسرته على المستحقات المالية المقررة قانونا، مع متابعة ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة في تلك الواقعة، لاتخاذ الإجراءات التي وفرها قانون العمل في مثل تلك المواقف.

وكشف تقرير القوى العاملة، الذي قام بعرضه على المحافظ، مدير عام القوى العاملة محمد طلعت، قيام لجنة من المديرية ضمت في عضويتها، مدير منطقة القوى العاملة ببني سويف، مفتش مكتب عمل شرق النيل منطقة عمل بني سويف، ومفتش السلامة والصحة المهنية، حيث قامت بالزيارة الميدانية للمصنع، ونفذت الإجراءات الميدانية المطلوبة، والاستفسار من العاملين بالمصنع، وصاحب المصنع، والقيام بالمراجعة الفنية لمكونات ومعدات المصنع، وتم إعداد تقرير بذلك.

وأكد مدير عام القوى العاملة أنه تتم متابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة،حيث إن الواقعة مازالت يحقق فيها، مؤكدا أن المديرية قامت بتوفير كافة المعلومات المطلوبة لجهات التحقيق والبحث، مؤكدا أن المديرية ستبذل قصارى جهدها لضمان حقوق المواطن، موضحًا أنه تم التنبيه على مسؤولي المصنع بسرعة توفير المستحقات المالية لأسرة المتوفي طبقا لأحكام المادة 123 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وأن تسليم تلك المستحقات لأسرة المتوفي تكون بمقر مكتب العمل بشرق النيل.

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