علاج 607 مواطنين وصرف العلاج مجانًا في قافلة طبية بالغربية

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، الخميس، في ختام فعاليات (مبادرة صفط تراب.. بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة)، التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة وجمعية النادي النسائي الدولي توقيع الكشف على 607 حالات ضمن القافلة الطبية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية.أشار محافظ الغربية إلى أن القافلة الطبية ضمت تخصصات (الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الجراحة، النساء والتوليد، الأسنان، التحاليل الطبية والأشعة) وتم صرف علاج مجاني بالكامل لجميع المترددين وسط فرحة عارمة من أهالي القرية في إطار استراتيجية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية احتياجاتهم.أوضح عبد الوهاب الحضري، عضو المكتب الفني للمحافظ، أن مبادرة صفط تراب شملت تنظيم 5 قوافل ( يئة، زراعية، بيطرية، اجتماعية، وطبية) على مدار أسبوع.