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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل اجتماع رئيس «الرعاية الصحية» بقيادات الهيئة بالأقصر

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:15 م
اجتماع رئيس الرعاية
اجتماع رئيس الرعاية الصحية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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◄ السبكي: محافظة الأقصر نواة يبنى عليها النظام الصحي الجديد بالصعيد كأولى محافظاته تطبيقًا للمنظومة

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، اجتماعًا مع قيادات ومديري فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة.

جاء ذلك عقب زيارات قيادات ومديري إدارات فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر إلى فرع الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها ببورسعيد، بهدف تبادل الخبرات واكتساب المعرفة ونقل التجارب الناجحة من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد إلى محافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع قدم د. أحمد السبكي التهنئة إلى قيادات ومديري إدارات فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر على توليهم المناصب القيادية بالفرع متمنيًا لهم التوفيق في عملهم الجديد، ومؤكدًا على ثقته في تحملهم المسئولية والعمل الجاد نحو توفير رعاية صحية شاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر بأعلى مستويات من الجودة ووفق أحدث المعايير الدولية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية في مصر، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر٢٠٣٠.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى آراء وتعليقات الحاضرين حول زياراتهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة والمقدمة للخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد ومانقلوه من تجارب ناجحة هناك، والتي شملت لقاءات قيادات ومديري إدارات فرع الهيئة ببورسعيد، إلى جانب زيارات مركز صحة طب أسرة العرب، ومستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الرمد التخصصي، السلام) التابعين للهيئة ببورسعيد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هي مؤسسة دستورها قائم على تقديم نموذج متطور للخدمات الصحية في مصر، وترتكز أعمالها حول المؤشرات الفنية والمؤشرات المالية ومواجهة التحديات ودراسة المقترحات وتفعيلها بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، ضرورة العمل باجتهاد وإخلاص لتصبح محافظة الأقصر نواة تبنى عليها النظام الصحي الجديد في الصعيد كأولى محافظات الصعيد تطبيقًا للمنظومة الجديدة، كما وجه بضرورة المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر وذلك للاطمئنان على جودة سير العمل بالمنشآت وبما يضمن أعلى مستوى من التميز للخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وشدد على أهمية الاستماع إلى المقترحات والاستفسارات والشكاوى الواردة من المنتفعين والمترددين على المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بالأقصر والعمل السريع على حلها، بما يحقق أعلى مستوى من مستويات رضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية للهيئة وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية وأهداف رؤية مصر 2030.

وتابع السبكي: بأن توجيهه بعقد هذه اللقاءات وتنظيم هذه الزيارات لقيادات ومديري إدارات فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر إلى المنشآت الصحية ببورسعيد، وتطبيق نظام المحاكاة والإطلاع على نماذج النجاح في العمل هو تعزيز لأشكال التواصل وبناء العلاقات ما بين الفروع، وبما يضمن توحيد نظم تشغيل فروع الهيئة ومستشفياتها ومراكزها ووحدتها الصحية وإحداث التناغم المطلوب بين رئاسة الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

وأضاف، أن هذه اللقاءات بمثابة توطيد وتقوية العلاقات بين الهيئة وبين الفروع بالمحافظات وذلك بناء على استراتيجية التنمية والتطوير المستمر لقدرات الفروع بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بالمحافظات، والذي من شأنها أيضًا أن تخلق أفكارًا إيجابية للفروع في بناء العلاقات مع مؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المعنية بالشأن الصحي.

وفي نهاية الاجتماع أكد د. أحمد السبكي، أن فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر والمنشآت الصحية التابعة له لابد وأن يكون نموذجًا في الإدارة والخدمات الصحية المبنية على العلم والإبداع والابتكار في الصعيد كاملة باعتبارها أولى محافظات الصعيد لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن تكون امتدادًا لنجاح المنظومة في محافظة بورسعيد.

يشار إلى أن الهيئة قد أعلنت عن تسكين الوظائف القيادية والإشرافية لفرع هيئة الرعاية الصحية في الأقصر لبدء تشغيل المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وشملت ١٧ وظيفة، (مدير الفرع، نائب مدير الفرع، ومديري إدارات "الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية والثالثية، الجودة، مكافحة العدوى، الموارد البشرية، رضاء المنتفعين، الأمن، التخطيط والمشروعات، الشئون الإدارية، المراجعة الداخلية، المكتب الفني، الإمداد والتموين، التسويق، نظم المعلومات، الشئون الهندسية").

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