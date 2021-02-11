الهيئة العليا للوفد توافق بأغلبية ساحقة على قرارات أبو شقة الإصلاحية

أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد بيانًا، اليوم الخميس، أعلنت فيه تأييدها للقرارات التي أصدرها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، يوم الاثنين ٩ فبراير؛ لحماية الحزب.وأكد البيان أن هذه القرارات التي تخضع لمبدأ قانوني هام وهو"مبدأ الضرورة"، أنقذت الوفد من مؤامرة لاختطافه، وكان من بين المخططات التي كان يدبرها أحد المفصولين هو "أخونة الحزب"، وللأسف قام عدد من القيادات بالانجراف نحو هذا المخطط دون معرفة مخاطره على الحزب واتجاهاته.وأضاف البيان أنه من منطلق حالة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الحزب قررنا تفويض رئيس الحزب في اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.ووقع على البيان 37 عضو هيئة عليا من أصل 46 عضوًا، وهم: فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والنائب الوفدي عبد العزيز النحاس نائب رئيس الحزب، والنائب الوفدي الدكتور محمد بركات والنائب الوفدي طارق تهامي والنائب الوفدي الدكتور خالد قنديل، وإبراهيم الشريف، وأحمد رائف، وأميمة عوض، وجمال شحاتة، وحسنى حافظ، وحمدي قوطة، وخالد قنديل، ورضا إدوارد، وسعيد ضيف الله، وسفير نور، وسليمان وهدان، وطارق تهامي، وطارق عبد العزيز، وعادل بكار، وعباس حزين، وعبد الباسط الشرقاوي، وعبد السند يمامة، وعبد العزيز النحاس، وعلى شعيب، وعيد هيكل، وفؤاد بدراوى، وفيصل الجمال، ومحمد البدري، ومحمد بركات، ومحمد فؤاد، ومحمد مدينة، ومحمود سيف النصر، ومصطفى شحاتة، ومصطفى الطويل، ومصطفى الفقي، ومحمد خليفة، وهالة الملاح، وهاني سرى الدين، وهاني أباظة، ووجدى زين الدين، ويس تاج الدين، وأشرف على الدين.