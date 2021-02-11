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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني: مقتل 26 عنصرا من الحوثيين في معارك بمحافظة الجوف

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:12 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، بمقتل ما لا يقل عن 26 عنصرا من الحوثيين وإصابة العشرات، في معارك بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي:"إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش، والحوثيين المدعومين من إيران، في جبهات القتال شرق مدينة الحزم".

وأضاف البيان، أن المعارك التي خاضها الجيش والمقاومة خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 26 عنصرا حوثيا إلى جانب عشرات الجرحى، فيما استعاد الجيش سيارتي دورية بعتادهما، إضافة إلى أسلحة أخرى متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".

ووفق البيان، تضاف هذه إلى خسائر أخرى بشرية ومادية كبيرة تكبّدها الحوثيين على يد الجيش في مختلف جبهات القتال شرق مدينة الحزم، خلال الأيام الماضية".

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية مؤخرا في عدة جبهات بمحافطتي مأرب والجوف، وسط تنديدات دولية بهذا التصعيد.

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