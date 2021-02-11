إصابة شخص في انقلاب سيارة نقل بأسوان

أصيب شخص إثر إنقلاب سيارة نقل بعد كمين السباعية، التابعة لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، مساء الخميس، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل بعد كمين السباعية بمركز إدفو أسفر عن إصابة شخص وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.