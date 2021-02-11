بالأرقام.. أين وصلت ذروة الموجة الثانية من كورونا في الوطن العربي؟

منذ نحو ثلاثة أشهر، بدأ العالم يدخل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد تباعًا، بعودة ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات من جديد، وتصاعد المنحنى الوبائي في أغلب دول العالم لاسيما القارة الأوروبية بسبب فترات الصقيع التي تضربها كل فترة.ولكن بعد مرور فترة وجيزة بدأت حالات الانخفاض تحدث تبعًا، وبعض الدول مثل مصر أعلنت خروجها من ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا، لكن الوضع لم يستمر كثيرًا حتى عاد مرة أخرى المنحنى الوبائي إلى التصاعد مرة أخرى.وعلى الصعيد العربي، فكان آخر الدول التي عاد منحنى الإصابات للارتفاع مجددًا بها هي مصر، والتي أعلنت وزارة الصحة بالأمس أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بعد تسجيل 610 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وفق لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووفاة 53 حالة جديدة.كما أعلنت عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة حتى اليوم.ونفس النهج تعيشه الكثير من البلدان العربية، التي تزيد أعداد حالات الإصابات لديها وتنخفض كل فترة وبعضها أعلن خروجه من ذورة فيروس كورونا وعاد المنحنى الوبائي للارتفاع من جديد، وترصد "الدستور" في التقرير التالي معدل الإصابات والوفيات الحالي في الوطن العربي.تعد العراق هي أولى الدول من حيث أعداد الإصابات والوفيات، حيث بلغت إجمالي أعداد الإصابات منذ بداية الجائحة 630،263 مصابًا مقابل 13.126 حالة، بينما جاءت المغرب في المرتبة الثانية بموجب 475،589 حالة إصابة منذ بداية الجائحة و8.404 حالة وفاة.ثم السعودية جاءت في المركز الثالث بعدما بلغ عدد الإصابات بها 370،634 حالة إصابة منذ ظهور فيروس كورونا مقابل 6404 حالة وفاة، ثم تليهم الأردن والتي سجلت إلى الآن 336.839 حالة إصابة وبلغت فيها الوفيات 4385 حالة وفاة.وفي المرتبة الخامسة على مستوى الوطن العربي كانت الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت عدد الإصابات فيها 332.603 حالة إصابة مقابل 947 حالة وفاة، أما لبنان فقد سجلت إلى الآن منذ ظهور الفيروس 321.980 حالة إصابة بينما الوفيات بلغت 3.677 حالة وفاة.وبحسب الترتيب جاءت تونس التي بلغ عدد الإصابات بها 217.753 حالة إصابة مقابل 7257 حالة وفاة، ثم مصر في المرتبة الثامنة بموجب 179.207 حالة إصابة مقابل 9.699 حالة وفاة منذ بداية جائحة فيروس كورونا في مصر.ثم الكويت التي بلغت عدد حالات الإصابة بها 171.994 حالة إصابة مقابل 969 حالة وفاة، وفلسطين بلغت 163.213 حالة إصابة مقابل 1868 حالة وفاة، وتليهم قطر بلغت عدد حالات الإصابة بها 154.525 حالة إصابة مقابل 251 حالة وفاة.وفي سلطنة عمان بلغت أعداد الإصابات 135.990 حالة إصابة مقابل 1535 حالة وفاة، وفي ليبيا بلغ إجمالي الإصابات 124.882 حالة إصابة مقابل 1974 حالة وفاة، وفي الجزائر كان إجمالي الإصابات 109 و313 حالة إصابة مقابل 2918 حالة وفاة.ثم جاءت من بعدهم البحرين بموجب 108.048 حالة إصابة مقابل 383 حالة وفاة، والسودان بلغ إجمالي الإصابات 27.717 حالة إصابة بينما الوفيات بلغت 1835 حالة وفاة، وفي موريتانيا 16.827 حالة إصابة مقابل 427 حالة وفاة.وفي سوريا بلغ إجمالي الإصابات 14.551 حالة إصابة مقابل 958 حالة وفاة، ثم جيبوتي بموجب 5950 حالة إصابة و63 حالة وفاة، وأخيرًا الصومال بعدد 4862 حالة إصابة منذ بداية الجائحة و134 حالة وفاة، وفي آخر القائمة السودان بموجب 2131 حالة إصابة و615 حالة وفاة.