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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 وفيات و267 إصابة جديدة بكورونا فى الجزائر

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:22 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلنت اللجنة الجزائرية الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، عن تسجيل 267 إصابة بالفيروس و4 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 110 آلاف و49 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2930 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 75 ألفا و436 حالة، بعد شفاء 193 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 24 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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