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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مجلس السيادة السوداني يتسلم رسالة خطية من سلفاكير

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:25 م
البرهان
البرهان
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تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، تتصل بعلاقات البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، وجهود دولة جنوب السودان لمعالجة التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، لدى لقائه وفد الوساطة في اتفاق السلام السوداني، الموقع في جوبا، برئاسة المستشار توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية، انتهاج السودان الحوار والتفاوض وسيلة لتحقيق السلام في المنطقة والإقليم.

وأعرب عن تقديره لجهود دولة جنوب السودان بقيادة الفريق سلفاكير ميارديت لتحقيق السلام في السودان، مؤكدًا حرص السودان على تعزيز الأمن والاستقرار مع دول الجوار.

وشدد على أن ما تم على الحدود الشرقية هو إعادة انتشار للقوات المسلحة السودانية داخل حدود أراضيها المعترف بها.

من جانبه، قال المستشار توت قلواك، في تصريح صحفي، إن رئيس مجلس السيادة رحب بفحوى رسالة الرئيس سلفاكير المتعلقة بجهود دولة جنوب السودان، لإنهاء التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

وأضاف أن هناك لقاءً مرتقبًا سيعقد في جوبا بين رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس جنوب السودان بشأن التوتر على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا.

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