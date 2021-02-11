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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

علاج 1697 مترددًا وصرف العلاج بالمجان في القافلة الطبية بأشمون

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:41 م
العلاج بالمجان في
العلاج بالمجان في القافلة الطبية بأشمون
ولاء القاضى
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اختتمت اليوم فعاليات القافلة الطبية لأهالي قرية شما بإدارة أشمون تحت رعاية الدكتور فيصل محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية، والدكتورة فاطمة مرزوق، مدير الإدارة الصحية بأشمون.

وأكد وكيل صحة المنوفية استمرار القوافل الطبية بالمناطق والقرى، حسب الخطة الموضوعة، وأن الهدف من المبادرة هو أن تصل الخدمة الطبية للمناطق المحرومة والنائية أو الأشد احتياجًا لتخفيف المعاناة عن المرضى، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية المجانية وخاصة المناطق النائية.

وذكرت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل، أن القافلة شملت تخصصات "الباطنة - الأطفال - الرمد - النسا - تنظيم الأسرة - الأسنان - الجراحة - الجلدية"، إضافة إلى الاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكر على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين، حيث تم الكشف على 1697 مترددًا وصرف العلاج بالمجان، وإجراء 124 تحليل دم ومتوطنة وإجراء 24 أشعة عادية وكذلك تحويل 9 حالات للمستشفى لإجراء اللازم لهم.

أشارت الدكتورة فاطمة مرزوق، مدير إدارة أشمون، إلى أن القافلة تم التنسيق والإعداد لها مسبقًا بعمل الدعاية اللازمة عن طريق الرائدات الريفيات ومواقع التواصل وتجهيز الوحدة والتنسيق مع المحليات وتم توفير كل سبل الراحة لايصال الخدمة لمستحقيها ولاظهار القافلة بصورة مشرفة.
علاج 1697 مترددًا وصرف العلاج بالمجان في القافلة الطبية بأشمون
علاج 1697 مترددًا وصرف العلاج بالمجان في القافلة الطبية بأشمون
علاج 1697 مترددًا وصرف العلاج بالمجان في القافلة الطبية بأشمون
علاج 1697 مترددًا وصرف العلاج بالمجان في القافلة الطبية بأشمون

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