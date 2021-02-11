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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدشين 40 وصلة بين قرى ونجوع مطروح بطول 82 كم

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:46 م
تدشين وصلة بين قرى
تدشين وصلة بين قرى ونجوع مطروح
ياسمين شعيب
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تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنهاء تنفيذ عدد من الطرق الفرعية بين القرى والتجمعات الصحراوية لمسافة 82 كم وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير الخدمات والتيسير على المواطنين.

وقال اللواء أمون مرتضي، رئيس جهاز التعمير بالساحل الشمالى الغربى بمطروح، إنه تم إنهاء واستلام ابتدائي لعدد من الطرق الفرعية التنموية تنفيذ وإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وذلك لربط الطرق الرئيسية بالطرق الفرعية والوصلات بين النجوع وربطها بالطرق الرئيسية.

أشار إلى أن الاستلام الابتدائي لمجموعة طرق تنموية فرعية رابطة بين النجوع وربطها بالطرق الرئيسية في أغلب مراكز وقرى محافظة مطروح تحت إشراف عدد من المهندسين والفنيين بالجهاز أعضاء اللجنة ومحمد العشري، مدير مديرية الطرق بالمحافظة بعدد من قرى مدينة مرسى مطروح والسلوم وبراني والنجيلة بعدد 40 وصلة بين القرى والنجوع والمدارس والمنشآت الحكومية بطول 82 كم بتكلفة 93 مليون جنيه.

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