مصادر: وزير التعليم يعرض خطة مصير الامتحانات على لجنة أزمات كورونا

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، لم يتناقش مع أحد من نوابه عن الخطة النهائية لمصير الامتحانات وموقف استكمال الفصل الدراسي الثاني.وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة، أن الدكتور طارق شوقي، في انتظار الموافقة النهائية من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، التي سيعقد اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل داخل مجلس الوزراء، تمهيدا لإعلانها يوم الأحد.وكشفت المصادر عن أن لجنة إدارة الأزمات ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 20202021.وكان الدكتور طارق شوقي، وزيرالتربية والتعليم، قال إنه سيعلن تفاصيل استكمال العام الدراسي وامتحانات منتصف العام يوم الأحد ١٤ فبراير الجاري.