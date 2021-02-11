شقيق الفنان علي حميدة: أخي نطق الشهادتين ورحل

قال الإعلامي إسماعيل حميدة، شقيق فنان البادية علي حميدة ابن محافظة مطروح، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن شقيقه نطق الشهادتين ورحل.أضاف إسماعيل: "في ليلة الجمعة وبعد أن نطق الشهادتين مات شقيقي علي حميدة.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، مؤكدًا أن جنازة شقيقه ستشيع غدًا عقب صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمرسى مطروح، لافتًا إلى أن العزاء سيكون بمنزل الأسرة بمنطقة السنوسية والتعزية بالهاتف أو مواقع التواصل: "أحب إلينا من تكبدكم للمشقة.. جزاكم الله خيرًا".