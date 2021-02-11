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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شقيق الفنان علي حميدة: أخي نطق الشهادتين ورحل

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:18 م
الفنان علي حميدة
الفنان علي حميدة
ياسمين شعيب
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قال الإعلامي إسماعيل حميدة، شقيق فنان البادية علي حميدة ابن محافظة مطروح، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن شقيقه نطق الشهادتين ورحل.

أضاف إسماعيل: "في ليلة الجمعة وبعد أن نطق الشهادتين مات شقيقي علي حميدة.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، مؤكدًا أن جنازة شقيقه ستشيع غدًا عقب صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمرسى مطروح، لافتًا إلى أن العزاء سيكون بمنزل الأسرة بمنطقة السنوسية والتعزية بالهاتف أو مواقع التواصل: "أحب إلينا من تكبدكم للمشقة.. جزاكم الله خيرًا".

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