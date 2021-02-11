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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

لإتقانه حفظ القرآن.. رئيس جامعة الأزهر يعفي طالبًا كفيفًا من المصروفات

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:33 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، باجتهاد طلاب العلم من ذوي القدرات الخاصة وحرصهم على تلقي العلم على الرغم من التحديات التي تواجههم.

وأضاف خلال لقائه بأحمد محروس، الطالب بكلية أصول الدين بالقاهرة، أن الجامعة تفتخر بأبنائها المكفوفين من ذوي الهمم؛ فهم يجتهدون ويصلون لأعلى المناصب داخل مؤسسة الأزهر؛ فمنهم من وصل لعضوية هيئة كبار العلماء.

وقرر إعفاء (أحمد) من الرسوم الدراسية ورسوم الكتب؛ تقديرًا لإتقانه حفظ القرآن الكريم، لافتًا إلى أن الجامعة ستوفر له ما يحتاجه من متطلبات معيشية، وأدوات تعليمية، ومكافأة مالية، وأن لجنة البيئة ستتكفل بتوفير مرافق له في الامتحانات، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تهتم بهذه الفئة المتميزة من الطلاب، التي تسعى إلى تحقيق النجاح والتمييز في جميع المجالات العلمية.

من ناحية أخرى؛ أهدى الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر- الطالب أحمد محروس مكافأة مالية تقديرًا لموهبته في تجويد القرآن، مشيدًا بمستواه العلمي، واصفًا إياه بأنه من النماذج الأزهرية المضيئة.

يذكر أنه حضر اللقاء كل من المحاسب مؤمن متولي وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد إسماعيل استشاري جراحة العظام، نائب رئيس اللجنة الطبية، الطبيب المعالج للطالب أحمد محروس، وسعيد محمد علي مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وشام علي مقررة لجنة البيئة وخدمة المجتمع.

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