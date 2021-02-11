ماليزيا تطعم الأجانب المقيمين في أراضيها بلقاح كورونا مجانًا

قررت حكومة ماليزيا إدراج الأجانب المقيمين ضمن قائمة الفئات التي سيتم تطعيمها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد مجانًا، في إطار برنامج التطعيم الوطني.جاء ذلك- وفق ما نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- في بيان مشترك صدر عن رئيس لجنة ضمان وصول اللقاح وزير الصحة، أدهم بابا، ووزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع خيري جمال الدين، بعد موافقة مجلس الوزراء.وذكر البيان: «هذا القرار سيشمل كافة المقيمين الأجانب في ماليزيا، على أن تكون الأولوية للمواطنين وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات وجدول التطعيم للأجانب غدًا».وأفاد بأن اتخاذ القرار يأتي أيضًا بعد إمعان النظر في أهمية مراعاة البيئة الآمنة والخالية من فيروس كورونا، الأمر الذي لن يتحقق إلا بتطعيم أكبر عدد ممكن من السكان، مشيرا إلى أن التطعيم خلال فترة الوباء كما هو الحال الآن يعد بمثابة خطوة إنسانية.وأكد البيان المشترك أن المغتربين والأجانب أصبحوا جزءًا من المجتمع ويساهمون أيضًا في اقتصاد البلاد، منوهًا إلى أن قرار إعطاء اللقاح مجانًا تم اتخاذه بعد التأكد من أن لقاح كوفيد-19 الذي حصلت عليه ماليزيا كافٍ ويتجاوز عدد الماليزيين المؤهلين له.