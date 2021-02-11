الحكومة الكوبية تنتج 150 ألف جرعة من لقاح كورونا

أفادت وسائل إعلام في كوبا، اليوم، بأن علماء الحكومة الكوبية أنتجوا 150 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وسائل الإعلام الكوبية حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية اليوم- أن تجارب المرحلة الثالثة المتعلقة باللقاح ستبدأ في شهر مارس المقبل، مشيرة إلى أن اللقاح يمكن أن يكون جاهزًا للاستخدام على نطاق واسع في أبريل المقبل.ورجح مسئولون كوبيون، حسب الشبكة، إمكانية تطعيم سكان الجزيرة البالغ عددهم 11 مليونًا بحلول نهاية العام الجاري 2021.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في كوبا يبلغ نحو 34 ألف شخص.