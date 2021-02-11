غدًا.. نادية الجندي ضيفة «لايڤ من الدوبلكس»

تحل الفنانة نادية الجندي، ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، غدا الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.تشهد الحلقة مواقف طريفة ترويها "الجندي" عن مسيرتها الفنية، ومعلومات عن حياتها الشخصية، فضلا عن كيفية الحفاظ على جمالها وأسرار رشاقتها رغم تقدمها في السن. كما تشهد الحلقة العديد من الألعاب الطريفة التي تشارك فيها "الجندي" داخل استوديو "لايڤ من الدوبلكس".كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.