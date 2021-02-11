تحرير 207 محاضر في حملة تفتيشية بالمنيا (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة ضمت الإدارة التموينية وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري والإشغالات والإزالات للمرور على الأسواق والصيدليات والشوارع الرئيسية أسفرت عن ضبط وتحرير 207 محاضر متنوعة.وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الحملة بإشراف إيهاب عبدالقوي، نائب رئيس المركز ضمت محمود أحمد فؤاد، رئيس الرقابة التموينية، وطه فتحي البدري، مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، وهشام راشد، عضو الجهاز، ومدحت عاصم، مدير الإدارة التموينية، والدكتور وضئ أحمد والدكتور محمود مصطفي، التفتيش الصيدلي، والدكتور طارق محمد صلاح، الطب البيطري، وأحمد بهلول، مدير الإشغالات بالوحدة المحلية، وممثلين عن مراقبة الأغذية ومسئولي الإزالات.أضاف رئيس المركز أن الحملة، التي قامت بالمرور على الأسواق والشوارع الرئيسية، نجحت في ضبط وتحرير 207 مخالفات متنوعة جاءت ما بين إزالة إدارية وإشغال طريق ومحاضر ضبط وعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وإدارة منشأة دون ترخيص وذبح خارج المجزر وعدم نظافة وعدم تواجد صيدلي بجانب إغلاق صيدليتين.