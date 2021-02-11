«احم نفسك».. مبادرة شبابية للتوعية بكورونا ببني سويف

قامت مجموعة من شباب الفشن، جنوب بني سويف، الخميس، بتجميل وتزيين سور الوحدة المحلية لمدينة الفشن برسم علم مصر عليه وكتابة عبارات التوعية ضد فيروس كورونا.قال رضا رشاد، منسق مبادرة نشر الوعي آمان، إن فكرة تجميل سور الوحدة المحلية لمدينة الفشن وكتابة عبارات التوعية عليه بعد أن قام شباب المبادرة بحملة توعية وتوزيع 9 آلاف كمامة مجانًا علي الباعة في شوارع وأسواق الفشن وقراها ثم انتقلت المبادرة إلى المرحلة الثانية وهى توعية شباب المدينة بضرورة الانتماء للوطن والمحافظة على صحتهم من فيروس كورونا، مضيفًا أن المبادرة تضم شبابا وفتيات.