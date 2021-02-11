«إعداد معلم الكبار» في دورة تدريبية أونلاين بالوادي الجديد

نظم مركز تعليم الكبار بجامعة الوادي الجديد دورة تدريبية لطلبة كليات التربية والآداب والتربية الرياضية بعنوان "إعداد معلم الكبار".وقالت الدكتورة إيمان فاضل، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة الوادي الجديد، إن الدورة التدريبية تأتي فى إطار مبادرة جامعة الوادي الجديد لدمج طلابها في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار وذلك الأحد المقبل ولمدة يومين.أضافت أن الدورة التدريبية تعقد (أونلاين) باستخدام برنامج Microsoft teams.رابط تحميل البرنامج على الموبايلرابط تحميل البرنامج على الكمبيوتر