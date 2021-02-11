«إعداد معلم الكبار» في دورة تدريبية أونلاين بالوادي الجديد
الخميس 11/فبراير/2021 - 08:04 م
محمد مهديطباعة
نظم مركز تعليم الكبار بجامعة الوادي الجديد دورة تدريبية لطلبة كليات التربية والآداب والتربية الرياضية بعنوان "إعداد معلم الكبار".
وقالت الدكتورة إيمان فاضل، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة الوادي الجديد، إن الدورة التدريبية تأتي فى إطار مبادرة جامعة الوادي الجديد لدمج طلابها في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار وذلك الأحد المقبل ولمدة يومين.
أضافت أن الدورة التدريبية تعقد (أونلاين) باستخدام برنامج Microsoft teams.
رابط تحميل البرنامج على الموبايل
https:play.google.comstoreappsdetails?id=com.microsoft.teams
رابط تحميل البرنامج على الكمبيوتر
https:www.microsoft.comar-wwmicrosoft-teamsdownload-app#desktopAppDownloadregion
وقالت الدكتورة إيمان فاضل، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة الوادي الجديد، إن الدورة التدريبية تأتي فى إطار مبادرة جامعة الوادي الجديد لدمج طلابها في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار وذلك الأحد المقبل ولمدة يومين.
أضافت أن الدورة التدريبية تعقد (أونلاين) باستخدام برنامج Microsoft teams.
رابط تحميل البرنامج على الموبايل
https:play.google.comstoreappsdetails?id=com.microsoft.teams
رابط تحميل البرنامج على الكمبيوتر
https:www.microsoft.comar-wwmicrosoft-teamsdownload-app#desktopAppDownloadregion
«إعداد معلم الكبار» في دورة تدريبية أونلاين بالوادي الجديد
«إعداد معلم الكبار» في دورة تدريبية أونلاين بالوادي الجديد