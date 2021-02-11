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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الإماراتي بموسكو يشيد بدور روسيا في مكافحة الإرهاب

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:49 م
محمد أحمد الجابر
محمد أحمد الجابر
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أشاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، اليوم، بدور روسيا في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وعن الدور الذي تلعبه روسيا لإحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط، قال الجابر لوسائل إعلام روسية "خلال لقاءاتنا مع المسؤولين الروس لمسنا رغبة من الجانب الروسي بحل أزمات المنطقة على أساس الحوار الداخلي للقوى السياسية بدون تدخلات خارجية، من خلال عملية مصالحة وطنية واسعة النطاق وحوار وطني، ونعرف أن روسيا تكافح الإرهاب والتطرف بأشكال مختلفة وقد حظرت المنظمة التي تعتبر سببًا أساسيًا في انتشار التطرف في المنطقة، وهي الإخوان المسلمين".

وتجدر الإشارة إلى أنه في هذا المجال هناك تعاون روسي إماراتي نشيط في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، الذي تعاني منه، ليس دول منطقة الشرق الأوسط، بل والكثير من الدول في العالم، بما فيها روسيا.

وعلى صعيد متصل، استبعد الجابر، حدوث تغيير جذري في السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط، وقال: "على صعيد العلاقات الثنائية، لا أتوقع حدوث تغيير جذري في السياسة الخارجية الأمريكية، ولا ندري إن كان بايدن سيقوم قريبًا بزيارة للمنطقة. ويبدو أن شكل الإدارة الجديدة يعكس قدرًا من التفاهم، ويوحي بتغيير مقبل في ملفات مثل إيران وأوروبا والصين وروسيا".

أما فيما يتعلق بالمنطقة العربية، فهو جاء من داخل المؤسسات السياسية التي تدرك قيمة وجذرية العلاقات مع المنطقة. وسيعتمد سياسات هادئة بالمنطقة، وسيترك الملفات لتفاعلاتها الدولية والإقليمية أولًا، وبعدها سيقرر الموقف الأمريكي.

وتابع قائلا: " قد ينصبّ اهتمام بايدن خلال الأشهر الأولى على ترتيب الشؤون الأمريكية الداخلية، في ظل تداعيات كورونا. وهناك آراء عن أنه سيركز في سياسته بالمنطقة على حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، لكن هذا الملف لن يتم تحريكه من إدارة بايدن نفسها، بل عبر آليات (مجلسي النواب والشيوخ، أو الخارجية) ولا يستبعد أن ينعكس ذلك على الإدارة الأمريكية في صورة ضغوط تدفعها لاتخاذ مواقف".

أما عن إمكانية حصول دولة الإمارات على لقاح "سبوتنيك في" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، قال السفير الإماراتي: "أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 21 يناير من العام الجاري عن تسجيل لقاح "سبوتنيك في" الروسي للاستخدام الطارئ، لمكافحة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19)، وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات" مشيرا إلى أن هذه القرار جاء "بعدما أظهرت نتائج الدراسات أن اللقاح فعال، ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين".

وتابع قائلا: استضافت دولة الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح، والذي تم تطويره من قبل معهد غاماليا الفدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية.

وتعتبر التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك في" في الإمارات العربية المتحدة جزءًا من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، إلى جانب التجارب السريرية المماثلة في روسيا وبيلاروسيا. ونُشرت نتائج التجارب السريرية للمرحلة الأولى والثانية للقاح "سبوتنيك في" في المجلة الطبية الرائدة "ذا لانسيت"، وأظهرت أن الاستجابات المناعية الخلطية والخلوية قد تحققت في 100 بالمئة من المتطوعين دون ظهور أي تبعات خطيرة.

وكجزء من التجارب السريرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتم إجراؤها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، سيخضع المتطوعون للإشراف الطبي لمدة 90 يومًا بعد حقنهم بلقاح "سبوتنيك في".

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