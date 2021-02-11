محافظة القليوبية تكشف تفاصيل واقعة أسماء شوارع كفرشكر

كشفت محافظة القليوبية ملابسات واقعة وأزمة أسماء شوارع مدينة كفرشكر في بيان عبر صفحتهاالرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وجاء في البيان: "بشأن ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي عن قيام مديرة التنظيم بمجلس مدينة كفرشكر بتسمية أسماء شوارع لعائلة واحدة "زوجها وأقاربه" وبناءً على مذكرة اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفرشكر التي أشار فيها إلى أن مديرة التنظيم شرعت في المخطط التفصيلي للمدينة بوضع أسماء عائلة واحدة على أحد شوارع المدينة دون الرجوع للجهات المختصة قانونًا لإعمال شئونها حيال ذلك.وواصلت بيان المحافظة:"بناءً عليه، وجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على الفور بإحالة الأمر للتحقيق العاجل بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ومازال الأمر قيد التحقيق".كانت مديرة التنظيم بمركز ومدينة كفرشكر قد نفت الاتهامات الموجهة لها وقالت في بيان إنه ما يحدث تربص بها وأزمة مفتعلة للتشهير بها.