الأمن الوطني بالجزائر ينفي إنهاء مهام مدير الشرطة

نفت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري (الشرطة) اليوم، الخبر الذي تداوله بعض الصحف المحلية بإنهاء مهام مدير الشرطة العامة.وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان "عقب الخبر الذي تداولته بعض الصحف الوطنية في أعدادها اليوم الخميس، نفت المديرية العامة للأمن الوطني مضمونه الذي يفيد بإنهاء مهام مراقب الشرطة (سي محند محمد السعيد)، بصفته مديرًا للشرطة العامة".