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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فضل شاكر يطل على عشاقه في عيد الحب بفيديو كليب «وينك حبيب»

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:36 م
فضل شاكر
فضل شاكر
محمد مجدي
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بعد غياب 9 سنوات على إطلاق فيديو كليب "ما أصدق" يعود الفنان فضل شاكر ليطل على عشاقه بعيد الحب، بفيديو كليب جديد من خلال أغنية "وينك حبيب" من كلمات وألحان أيمن قميحة ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ، فيما قام بإخراج العمل محمود رمزي وإشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات الأغنية: وينك حبيب؟!
مذكرني ولا نسِيت؟! مين انا وشو حكيت... لِبحضني ياما غفيت... وينك رد عليي... كِيفُن حبيب؟! خدودك وعينيك؟!
كل شي بيسألني عليك... انا مافيي هيك... على بُعدك مافيي... كل ما تقرب مني الناس... وانت منك حدي... عم بوهم حالي بإحساس
بلحظة بيقلُب ضدي... عم جرب انساك فيهن... عم شوفك جوا بعينيهن... حتى بإسمك عم سميهن... ويرد الصدا
لو انت بتعرف شو بيعني... انو تكون بعيد عني... حتى حالي مابيسمعني...ومابقشع حدا... وينك حبيبي؟.

" وينك حبيب "  ترجمة للأحاسيس والمشاعر، وتمتاز بعذوبة الكلمات وتوهج العاطفة، بجمالها وروعتها، وهي تجسيد لعلاقة الحب بين العاشقين شعرا ولحنا وغناء، والفنان فضل شاكر حقق نجاحات فنية خلال مشواره الفني ليؤسس لنفسه مدرسة فنية رائدة امتازت بتقديم اللون الغنائي الطربي والرومانسي، وتفرده به دون غيره، ينساب بعفوية وتلقائية إلى الروح والقلب.

يذكر أن الفريق الفني للفنان فضل شاكر يواصل إعادة طرح الأعمال الغنائية الطربية "حفلات" على قناته الخاصة على الموقع العالمي "اليوتيوب" فيما سيشهد هذا العام 2021 طرحا للعديد من الأعمال الغنائية التي تعاون من خلالها مع أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي.

"وينك حبيب" تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على اليوتيوب، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكافة المتاجر الالكترونية.

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