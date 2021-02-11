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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس اللجنة النوعية لشباب الوفد: قرارات "أبوشقة" الأخيرة أوقفت سير الحزب إلى مصير مجهول

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:23 م
محمد فؤاد
محمد فؤاد
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أصدر محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد ورئيس اللجنة النوعية لشباب الوفد، بيانا يدعم فيه القرارات الأخيرة لرئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبوشقة.


وقال خلال بيانه، "في هذا الوقت العصيب الذى يمر به بيت الأمة وبعد أربعة أشهر من التجميد الاستثنائي لأنشطة لجان الحزب، بسبب توابع الخلافات التي نشبت حول ترشيحات الوفد فى انتخابات مجلس النواب، تابعنا باهتمام شديد القرارات الأخيرة التي أصدرها المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس الوفد، والتى شملت فصل تسعة من أعضاء الهيئة العليا بالحزب، وأحد شباب الوفد".

وتابع في بيانه،" نعتبر قرارات رئيس الوفد الأخيرة قرارات الضرورة، التى أوقفت السير بالوفد إلى اتجاه المصير «المجهول»، ويبدو أننا كنا قد وصلنا إلى مرحلة يجب فيها وقف النزيف الذى أصاب شرايين كافة لجان الحزب".

وشدد، على ضرورة يجب التوقف عن الاستمرار فى الأداء الذى يؤدى للانقسام، والالتفاف حول الوفد وقيادته ممثلة فى رئيس الحزب والهيئة العليا، لأن الوفد يحتاج حاليا إلى التكاتف، بعد أن أثبتت الظروف الأخيرة، أن التناحر والتراشق لايؤدى إلا لنتيجة واحدة هى خسارة الوفد رصيده الشعبى الذى يجب الحفاظ عليه.

واستطرد، كنا نتمنى أن يجرى حواراً فعالاً بين الوفديين القدامى، ممن صدرت ضدهم القرارات، وبين رئيس الحزب، وقد حاولنا مرارا وتكرارا إجراء هذا الحوار، ولكن كانت المحاولات تنتهى قبل أن تبدأ بسبب وضع شروط لا يوجد عليها توافق عام داخل الحزب، بالإضافة إلى استمرار استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للهجوم الشخصى على رئيس الحزب، وكانت النتيجة هى حدوث صدام لم نكن نتمناه، ونعرف أن الباب سيظل مفتوحا دائما لإجراء هذا الحوار.


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