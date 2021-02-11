«الصحة العالمية»: القسم الأكبر من أوروبا وضعه «هش» بمواجهة كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم، من أن القسم الأكبر من الدول الأوروبية لا يزال في وضع "هش" بمواجهة كوفيد-19 معربة عن قلقها من الشعور الزائف بالأمان الذي خلقته حملات التلقيح الجارية في العالم، حيث تم إعطاء أكثر من 151 مليون جرعة حتى الآن في نحو مئة دولة.وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغ إن وضع الغالبية الساحقة من الدول الأوروبية ما زال هشًا، مضيفا: «في الوقت الراهن، هناك خيط رفيع بين الأمل في اللقاح والشعور الزائف بالأمان».